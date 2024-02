Chi è Bresh | il cantante sul palco della nave Costa Smeralda a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Chi è, il cantautore e rapper genovese che si esibisce questa sera, 8 febbraio, nel corsoterza serata del Festival disul. Come sapete infatti, oltre aldel teatro Ariston dove si esibiscono i 30 Big in gara, ci sono altri palchi come quello in piazza Colombo o sulla, con i quali Amadeus si collega nel corsoserata. Nato a Bogliasco,è uno degli astri nascenti del rap italiano. Il suo vero nome è Andrea Brasi, ed è molto legato alla sua Genova. Classe 1996, è appassionato di musica fin da ragazzo, inizia la sua carriera nel 2013 con un mixtape ...