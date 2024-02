Chi è Anna Dan | la moglie di Gianni Morandi ospite a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Chi èDan, ladioggi al Festival di? Il cantante, come noto, è molto legato alla, che il pubblico dei social conosce bene per l’essere l’autrice delle foto che il cantante pubblica spesso su Facebook. I due sono sposati dal 2004. La differenza d’età è notevole, perchéDan ha 13 anni in meno di, ma per loro non ha mai rappresentato un problema. Una presenza fondamentale per, sempre al suo fianco da quasi 20 anni. I due hanno un figlio insieme, Pietro, che oggi ha 25 anni. Prima, il cantante di Monghidoro è stato sposato con Laura Efrikian, da cui ha avuto tre figli: Serena (morta ...