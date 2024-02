Charlotte Casiraghi si separa dal marito dopo 4 anni?

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Secondo quanto riportato da alcuni media,e Dimitri Rassam si sarebberoti dopo quattro anni di matrimonio. La notizia dellazione ha cominciato a circolare sulla stampa qualche settimana fa. Secondo il quotidiano francese Le Figaro, però, la coppia “non ha ancora confermato” la storia. Tuttavia i due non hanno neppure smentito la voce. Giunge al capolinea il matrimonio tra, 37 anni, e Dimitri Rassam (42 anni)? I due si sono sposati con due cerimonie nuziali nel giugno 2019., ambasciatrice del marchio Chanel e nipote della principessa Grace Kelly, si è legata al suo Dimitri, un produttore cinematografico, a dicembre 2016, La notizia ufficiale del fidanzamento, invece, ha fatto seguito ad una vacanza in ...

