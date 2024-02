Ceriano Laghetto | entra in casa dell’ex moglie con un coltello e la minaccia | arrestato

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(Monza), 8 febbraio 2024 – I Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hannoun 39enne italiano, residente in un Comune vicino, in flagranza del delitto di atti persecutori. L’arresto è arrivato a seguito di un intervento realizzato nell’abitazione di una donna, dopo che la stessa aveva chiesto aiuto alla propria sorella, riferendo che l’ex marito erato insua e la stavando. Gli uomini dell’Arma, avvertiti tramite una telefonata al 112 sono tempestivamente accorsi con le sirene spiegate. I militari hanno accertato che la porta d’ingresso della residenza mostrava chiari segni di effrazione. Non solo. Gli stessi carabinieri hanno sentito le grida di richiesta di soccorso della vittima e ...

Un Albero è caduto in strada su un’ auto in transito a causa del forte vento ieri sera a Ceriano Laghetto . Le violente raffiche di vento che si sono ... (ilnotiziario)

Notte di terrore a Ceriano Laghetto: i Carabinieri arrestano un uomo per atti persecutori nei confronti della ex moglie.Un quarantenne è stato arrestato in flagranza per atti persecutori a Ceriano Laghetto dopo essersi introdotto nella casa della ex moglie.E’ entrato a casa della ex moglie e l’ha aggredita, arrivando a minacciarla di morte. Un uomo di 39 anni, cittadino italiano, è stato arrestato a Ceriano Laghetto dai carabinieri della compagnia di De ...