Ceneri umane e contenitori per bevande sulla Luna | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Spedireper, questo il piano non convenzionale che ha scatenato un acceso dibattito. Far diventare laun deposito, questo il geniale piano non convenzionale di sfruttamento del nostro satellite naturale. E non è l’unico progetto in ballo con finanziamenti privati a destare perplessità. Alla conquista della, nuovo deposito per l’uomo? (Informazioneoggi.it)La Terra è il pianeta in cui l’uomo vive da decine di migliaia di anni e che in questo arco di tempo è riuscito a rovinare. Dopo aver compiuto danni alcuni dei quali irreparabili si pensa a trovare un altro obiettivo delle proprie mancanze, la. L’intento è sfruttare il satellite ma i modi ipotizzati sono molti diversi tra ...