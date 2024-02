Cena in Contrada Ampia delegazione del Siena in Salicotto E’ stata una serata perfettamente riuscita

LEOCORNO: Domani discoteca di Carnevale. Domenica festa per i piccoli lecaioli. Sabato pizza in società. Domenica cena con partita. Sabato cena della caccia. Domenica cena con partita. ONDA: Assemblea ...Giocatori e lo staff hanno avuto modo di visitare la chiesa e il museo, per poi concludere con la cena di rito insieme ai torraioli I giocatori e lo staff hanno avuto modo di visitare la chiesa e il m ...La Contrada Onda ha in programma un'assemblea generale e varie cene. La Contrada Pantera organizza una cena di Carnevale a tema cantanti e un torneo di burraco. La Contrada Selva propone varie ...