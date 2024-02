Cementir vede al 2026 i ricavi a 2 miliardi | dividendo crescente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Holding (gruppo Caltagirone) chiude i dati preconsuntivi consolidati per l'esercizio con un "margine operativo lordo al record storico" di 411,1 milioni, in crescita del 22,6% rispetto al 2022. Il Mol non-Gaap è pari a 421,9 milioni, +25,4%. Il risultato ante imposte è di 290,7 milioni, in crescita del 23% (non-Gaap pari a 315,8 milioni, +39,3%). Il risultato operativo è in aumento del 36,2% a 278,3 milioni (non-Gaap è pari a 299,2 milioni, +39,3%). Il risultato operativo è in aumento del 36,2% a 278,3 milioni di Euro (non-Gaap è pari a 299,2 milioni, +39,3%). Isono pari a 1.694,2 milioni, in diminuzione del 1,7% rispetto al 2022 (non-Gaap a 1.694,6 milioni, -1,5% sul 2022). Con l'aggiornamento del piano industriale per il triennio 2024-Holdingal ...