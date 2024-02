Ceferin | nuovo attacco alla Superlega | “è come la mela di Biancaneve”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Aleksander, presidente dell’Uefa continua a lanciare bordare contro la: “èladi”, ovvero un frutto avvelenato. E’ quanto dichiarato in apertura del Congresso Uefa a Parigi. “Il calcio è una delle poche cose in cui l’Europa è leader. Dobbiamo essere orgogliosi che il successo si basi sul modello unico, sulla solidarietà, su promozioni e retrocessioni. Dobbiamo tutelare questo modello da chi cerca di calpestarlo, si presentasalvatore del calcio, mentre in realtà gli scava la tomba. Sono predatori. Formano un circolo chiuso. Non sanno nulla della libertà di espressione. L’unità è l’unica cosa che può salvarci, anche nel calcio”, continua. “Sembra che nell’Unione Europea ci sia una sola legge valida ed è quella del ...