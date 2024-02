Ceferin non si ricandiderà alla presidenza dell’Uefa | nel 2027 finirà il suo mandato

Annuncio a sorpresa di Aleksander Ceferin , presidente della Uefa : “sono stanco, lontano dalla mia famiglia da molto tempo. Ho deciso di non ... (calcioweb.eu)

Parigi, 8 feb. – (Adnkronos) – ?Sono stanco, lontano dalla mia famiglia da molto tempo. Ho deciso di non ricandidarmi nel 2027?. Così Aleksander ... (calcioweb.eu)

Parigi, 8 feb. - (Adnkronos) - “Sono stanco, lontano dalla mia famiglia da molto tempo. Ho deciso di non ricandidarmi nel 2027”. Così Aleksander ... (liberoquotidiano)

Oggi è stato approvato dal Congresso Uefa un emendamento che permette al presidente Ceferin di candidarsi alla rielezione nel 2027 per un quarto ... (sportface)

Ceferin cita il Signore degli Anelli : 'Non sono Gollum - non voglio l'Unico Anello'

Superlega ma non solo, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato a tutto campo in conferenza stampa in occasione del Congresso... (calciomercato)