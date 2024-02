Ceferin nell’ultima stagione ha incassato 2 | 9 milioni Dal 2017 il suo stipendio è raddoppiato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il presidente della Uefa Aleksanderha appena annunciato che non si ricandiderà per un altro mandato. Nel corso del 2022/23 il suo, però, è salito ulteriormente. Nella passata, come riporta Calcio e Finanza, ha2.875.000 franchi svizzeri lordi (circa 2,9di euro), aumentando lodi 175mila franchi (200mila euro circa) rispetto all’anno prima. Nella/18 guadagnò circa 1,35di euro. Loè quindi quasinel corso degli anni, con una crescita dell’85% dal/18 al 2022/23.ha quindinel suo mandato poco più di 14di ...