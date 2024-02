Ceferin | «I club liberi di entrare in nuove competizioni | nessuno ha mai detto che non possono»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Oggi inizia il Congresso Uefa a Parigi. Dovrebbe quindi concretizzarsi presto il piano didi prolungare la sua presidenza. Prima però dell’inizio del congresso,ha voluto aprire l’evento con un lungo discorso. E, ovviamente, non poteva non parlare della Superlega. Di seguito le parole del presidente Uefa riportate da Calcio&Finanza.: «Siamo abbastanza umili da attribuire l’indiscutibile successo al nostro modello unico» Le parole diin apertura del Congresso: «L’Uefa festeggia i suoi 70 anni, 70 anni fatti di storia, tradizione, passione, unità, coraggio e creatività. Tutto questo non può essere spazzato via, soprattutto quando i capitoli più emozionanti devono ancora essere scritti, grazie anche alle nostreper ...