CdS – Zielinski e Taremi all’Inter | Ausilio ammette | “Stiamo trattando”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 2024-02-07 23:36:13 Il Corriere dello Sport: MILANO – La vittoria a San Siro contro la Juve ha dato un ulteriore slanciocapolista della Serie A, che insegue il primo scudetto dell’era Simone Inzaghi ed è ancora in Champions League dove l’anno scorso ha perso solamente in finale contro il Manchester City e ora aspetta la doppia sfida contro l’Atletico Madrid agli ottavi. Ma in casa nerazzurra c’è chi pensa già alla prossima stagione e ai rinforzi da inserire in organico. Inter, le parole disuE nel mirino del club, specializzatosi negli ultimi anni sui colpi a parametro zero, ci sono il 29enne centrocampista polacco Piotre il 31enne attaccante iraniano Mehdi, entrambi in scadenza (rispettivamente con il Napoli e con il Porto) ...