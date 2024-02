CdS – un futuro da 60 milioni

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 2024-02-08 10:09:18 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: C’erano un belga, un argentino e un mondo da scoprire come l’America (riferimento non casuale). Il mercato estivo della Juventus, conoscendo le modalità di azione di Cristiano Giuntoli, non è soltanto cominciato: è nel pieno. Però è condizionato da tanti, troppi elementi che sono in evoluzione continua: a cominciare dalla situazione di Massimiliano Allegri, il grande architetto della stagione senza coppe progettata sui giovani – sulla Max-Gen – e sulla ridefinizione del piano economico finanziario: gode di stima universale ma il suo contratto scadrà nel 2025 e in questa fase il rinnovo e ilnon sono ancora nero su bianco Juventus. Giuntoli, nel frattempo, pubblicamente smentisce i sondaggi informativi registrati con Thiago Motta, è prassi, ma nel calcio le storie sono scritte ...

Carboni , da avversario nerazzurro in Monza-Inter a futuro innesto offensivo per il gruppo di Inzaghi . Ecco i progetti del club nerazzurro sul ... (inter-news)

Sanchez non dovrebbe lasciare l’Inter in questa finestra invernale di calciomercato. Il cileno si sente ancora importante, il suo destino è già ... (inter-news)

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Matteo Politano, attaccante del Napoli, che ha lavorato a parte in allenamento: "Il centrocampo a cinque in vista del Milan può essere una ...