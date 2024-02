CDP colloca con successo nuovo Social Bond | obiettivi e impieghi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Cassa Depositi e Prestiti è tornata sul mercato delle emissioni ESGndo conuna nuova emissioneper un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro, riservata a investitori istituzionali, una cedola annua lorda pari a 3,625% e scadenza gennaio 2030. L’operazione ha registrato richieste complessive fino a 2,5 miliardi di euro, pervenute da oltre 100 investitori. L’allocazione finale ha visto la partecipazione di investitori italiani per il 29% e per il 71% esteri, in particolare Francia (38%), Germania/Austria/Svizzera (10%), Regno Unito (9%), Middle East (7%), Spagna e Portogallo (3%), ed una presenza di investitori ESG pari a circa il 65% dell’importo allocato. I precedenti La nuova obbligazionefa seguito al greeninaugurale emesso nel 2023 e ai precedenti otto ...