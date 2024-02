Cavasin – La mano di Mazzarri si vede

(Di giovedì 8 febbraio 2024) ALBERTOA RADIO MARTE: “LADISI, ATALANTA FAVORITA PER IL QUARTO POSTO”“C’è sempre più ladisul Napoli. Tutte le difficoltà hanno avuto bisogno di tempo e lavoro per essere risolte, il Napoli ha soprattutto necessità di risultati e quello di domenica è stato fondamentale. La squadra – ha detto l’allenatore intervenendo a Marte Sport Live su Radio Marte – ora segue di più il tecnico, anche con più fiducia. Traorè? Un ottimo giocatore, bravissimo nell’uno contro uno, viene da un periodo di inattività, ha bisogno di ritrovare la condizione e ci vorrà un mesetto, tornerà utile certamente. Il Napoli deve migliorare in tante cose, tutto è stato stravolto e si è cominciato dalle ceneri, demolire il passato e ora la squadra fa meno fatica, il ...

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.“C’è sempre più la mano di Mazzarri sul Napoli. Tutte le difficoltà hanno avuto bisogno di tempo e lavoro per essere risolte, il Napoli ha soprattutto necessità di risultati e quello di domenica è sta ...Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.