Cava | in corso lavori all’ERP di Santa Lucia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Manutenzione straordinaria, a, agli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) di via Lamberti alla frazione, grazie ad un finanziamento regionale di circa 976mila € ottenuto dall’Amministrazione Servalli. Dopo l’assegnazione definitiva sono inle procedure per consentire alla ditta aggiudicataria l’inizio deialle cinque palazzine da quattro piani, per l’eliminazione dei problemi di infiltrazioni e il rifacimento delle facciate. “Anche questo intervento rientra nel complesso programma di rigenerazione urbana che abbiamo avviato e si aggiunge al finanziamento di oltre 9.6 milioni di € ottenuti per la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Passiano,Maria del Rovo e soprattutto di Pregiato, le cosiddette ...