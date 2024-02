Caso Travolta a Sanremo | parla il presidente di U-Power | «Soldi ben spesi | ora tutti vogliono le nostre scarpe»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’importante è che se ne parli. Anche perché i clienti, confermano, sono aumentati. Parola di Franco Uzzeni, l’imprenditore a capo di U, l’azienda diche ha vestito Johnfacendolo esibire al Festival di, non senza polemiche, dato che la Rai rischia di esser accusata di pubblicità occulta. «In ognitraguardo perfettamente riuscito, perché di un prodotto nuovo è fondamentalerne, discuterne, suscitare attenzione e curiosità», commenta a La Stampa Uzzeni. La star di Hollywood indossava un paio di Urban, realizzate dal gruppo di Paruzzaro, in provincia di Novara. «Con la Rai non abbiamo concordato nulla» «Nel mondo dei social è così, ci si divide subito, ma la stragrande maggioranza ha dato un parere non solo positivo ma entusiastico», ha ...

Fastidio e sconcerto in casa Fratelli d'Italia: "L'attore hollywoodiano è stato retribuito per fare un meme" (ilgiornale)

“Noi siamo colonia americana , dobbiamo stare zitti come stiamo zitti su tutto il resto“. Teresa Mannino non è ancora salita sul palco del teatro ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 8 feb - Ma è proprio la questione super ospite ad accendere la polemica sanremese: la gag de “Il ballo del qua qua” con John Travolta, Amadeus e Fiorello davanti al teatro Ariston è al centro di ...John Travolta non si è divertito come pensavamo facesse, tutto qua. Non mi sembra sia questo il problema del Festival di Sanremo. Mi sembra che stiamo parlando di un caso che non lo è». L’idea che ...Normalmente dico quello che voglio e basta. E alla fine lo farò”. Il caso Travolta Passaggio polemico sulla presenza di John Travolta nella serata di ieri. Al centro la presunta pubblicità occulta per ...