Caso Travolta a Sanremo | Amadeus | “Sapeva tutto | nessun tranello Le scarpe? Non so cosa indossi”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) « Mi sono divertito tantissimo , lo show è diventato una specie di grande meme», dicecommentando l’esibizione di Johnieri a, finita nel mirino dei social. «è stato avvisato di- spiega - non c'è stato, non è stato costretto a fare nulla, diquello che è accaduto era a conoscenza e lo ha condiviso». «Fiorello - aggiunge - è...

La conferenza della terza serata di Sanremo 2024 è tesa, tesissima. Al centro il «Travoltagate», la presunta pubblicità occulta, il cachet dell'attore. La versione della Rai. E l'intervento, per fortu ...«John Travolta, ma chi te l'ha fatto fare». Sui social è la domanda che si sono fatti in tantissimi, vedendo l'attore ballare la qua qua dance con Amadeus e Fiorello ...Duecentomila euro per John Travolta. A tanto ammonterebbe – secondo quanto apprende l’Adnkronos – il cachet pagato all’attore americano per la sua partecipazione alla seconda serata di Sanremo… Leggi ...