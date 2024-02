Caso Salis | scontro sui domiciliari L’informativa di Tajani al Senato | ““L’ambasciata italiana in Ungheria non è un posto sicuro per la detenzione”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il ministro degli Esteri: “Paradossale chi chiede di far pressione su Budapest per influenzare i giudici”

Caso Salis, Tajani: l'esibizione in catene non in linea con norme Ue ..."Evitiamo di trasformare una questione giudiziaria - regolata da norme nazionali ed europee ben definite - in un caso politico. Che regala sicuramente titoloni sui giornali, ma non fa il bene della ...Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani riferendo alla Camera dei deputati sul caso di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, ha rimarcato che ...