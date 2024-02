Caso Invitalia | Urso | Vidi Parolin | non si parlò di Visco L' inchiesta sul manager adesso sfiora anche il Vaticano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Continua a tenere banco l'che ha portato all'arresto di Gabriele, ex dirigente die figlio dell'ex ministro Vincenzo. Dalle carte dell'indagine spuntanoi contatti tra ile il. L’obiettivo: la stipula di un contratto per la ristrutturazione di edifici ecclesiastici. Conventi e chiese che sarebbero stati messi a nuovo. Di questo parlano alcuni indagati dell’che ha portato ai domiciliari. La ricostruzione di una "lunga trattativa" - si legge su Il Fatto Quotidiano - è contenuta in un'informativa della Finanza dell’8 maggio 2023. Operazione che secondo gli investigatori veniva "sfruttata dal dirigente diper alimentare,attraverso il fronte ...

