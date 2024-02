Caserta | Napoletano FdI | sicurezza tema troppo importante per buttarlo in caciara mediatica

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 8 febbraio 2024). Non mi ha particolarmente appassionato la querelle tra Ciccio Vitiello e il sindaco Carlo Marino, frettolosamente impegnatosi in una replica alle esternazioni apparse sui media. Considero comunque una sconfitta, da qualunque parte lo si guardi, il cortocircuito originato da versioni dissonanti su un incontro che ha coinvolto il primo cittadino, che mi sarebbe piaciuto vedere, negli ultimi anni, meno impegnato in selfie con noti pizzaioli e più sui bisogni deini. Ritengo, infatti,ildellacittadina per buttare ogni questione in. Sul dettaglio, i vandalismi e i furti nell’area di San Leucio e Vaccheria sono un fatto acclarato dalla cronaca di questi anni. Così come lo è l’assenza di ...