Casa mia | il significato della canzone di Ghali a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 8 febbraio 2024)debutta aconmia, un brano in cui il giovane rapper immagina un dialogo con un bonario extraterrestre, che gli fa capire quanto la bellezzaNatura superi di gran lunga le brutture causate dagli esseri umani. A rendere ancor più evidente il messaggio, il cantante originarioTunisia si è presentato in scena all’Ariston in compagnia di un figurante dalle sembianze di alieno, di nome Rich Ciolino, che lo osserva dalle prime file, e partecipa al brano, nel ritornello. Nell’intervista di rito a Sorrisi & Canzoni prima del Festival,ha così spiegato l’origine del brano: “Il brano è nato quest’estate con Michelangelo (già produttore di Blanco, ndr), abbiamo fatto il ritornello e la base, poi lo abbiamo accantonato. Ho chiuso l’album, ce ne eravamo ...