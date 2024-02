Cartellino blu | la FIFA smentisce in parte | «Notizia prematura! Da sperimentare»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Rivoluzione in arrivo con l’introduzione delblu? Laattraverso una nota ufficiale chiarisce la situazione legata all’anticipazione di oggi pubblicata da Telegraph riguardo la sperimentazione di questo nuovo strumento. CHIARIMENTO –blu, lachiarisce: «Ladesidera chiarire che le notizie sulla cosiddetta “blu” ai livelli d’élite del calcio sono errate e premature. Qualsiasi sperimentazione di questo tipo, se implementata, dovrà limitarsi a testare in modo responsabile ai livelli più bassi. Una posizione che laintende ribadire quando questo punto all’ordine del giorno sarà discusso all’AGM dell’IFAB il prossimo 2 marzo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

quella di voler istituire il "cartellino blu", una sorta di espulsione a tempo per 10 minuti e destinata solamente ai casi di proteste eccessive da parte di un giocatore o in caso del cosiddetto ...È arrivata la smentita della FIFA alla notizia di una possibile sperimentazione del cartellino blu Il calciatore che sarà sanzionato con questo il cartellino blu dovrebbe essere costretto a fermarsi ...