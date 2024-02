Cartellino blu | la Fifa fa chiarezza | “Notizie errate e premature | test in tornei di livello inferiore”

L’IFAB, l’ente indipendente che si occupa delle regole del calcio, ufficializzerà venerdì l’introduzione del cartellino blu per comminare una espulsione a tempo. A riportarlo è il quotidiano inglese T ...È in arrivo una novità rivoluzionaria nel calcio, ad imitazione di ciò che già accade in altri sport come rugby e pallanuoto: l'espulsione temporanea, per ...Dopo il VAR, strumento che ha stravolto il mondo del calcio, in Inghilterra sta per arrivare un'altra grande novità nel ...