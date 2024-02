Cartellino blu | la Fifa fa chiarezza | “Notizie errate e premature | test in tornei di livello inferiore”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo le diverseriportate oggi dai media inglesi, in particolare il Telegraph, laha preso posizione sulle voci circa una possibile introduzione ad alti livelli delblu, espulsione temporanea di dieci minuti per i falli tattici e le proe eccessive: “Lesul cosiddetto ‘blu’ ai livelli d’élite del calcio sono. Qualsiasi sperimentazione di questo tipo, se implementata, dovrebbe limitarsi ad alcuninei. Una posizione che laintende ribadire quando questo tema, all’ordine del giorno, sarà discusso nel Congresso dell’Ifab l’1 marzo”. SportFace.

