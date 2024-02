Cartellino blu | innovazione o follia? Ecco la novità che rivoluziona le regole del calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Incredibile ma vero: il prossimo 2 marzo ilmondiale potrebbe ritrovarsi con una nuova regola, ilblu. Il quotidiano britannico Telegraph, poi ripreso da altre testate d’Oltremanica, ha riferito che laè seriamente al vaglio dell’Ifab, l’International Football Association Board, che nella prossima riunione che si svolgerà a Glasgow, in Scozia, potrebbe appunto dare il via libera. Verrebbe di fatto stravolto il gioco del, almeno in una sua parte fondamentale: i cartellini. Oltre al giallo (ammonizione) e al rosso (espulsione), comparirà infatti il blu: un’espulsione a tempo, seguendo il modello della penalità dell’hockey. Quando sarà utilizzato – Il nuovoblu sarà quindi alternativo al giallo e al rosso. Verrà sventolato dagli arbitri solo in due particolari ...