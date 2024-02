Cartellino blu | arriva l’espulsione a tempo

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il mondo del calcio si prepara a vivere un’altra rivoluzione. Dopo il Var, infatti, sta per essere introdotto ilblu, che prevededi un giocatore per un determinato periodo di. Questa novità sarà approvata dall’International Football Association Board e dovrebbe essere sperimentata prossimamente in una partita di Fa CupBLU: COS’È E COME FUNZIONA La nuova sanzione consentirà al direttore di gara di allontare dal campo per un periodo di dieci minuti i calciatori che protestano platealmente o che commettono falli tattici potenzialmente pericolosi per interrompere un’ azione di gioco avversaria Questa penalità non sostituirà i tradizionali cartellini gialli e rossi, ma sarà una aggiunta. La somma di due cartellini blu, oppure tra blue e giallo, comporterà ...