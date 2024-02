Carratelli | ”ADL? Sono stato al cospetto del più intelligente | paraculo e formidabile uomo…”

(Di giovedì 8 febbraio 2024): “aldel piùuomo di mondo dell’emisfero occidentale, il mai tanto biasimato Aurelio De Laurentiis” Mimmo, editorialista del Corriere dello Sport, era a Castel Volturno, ieri, per la conferenza stampa di De Laurentiis Nel suo editoriale di oggi scrive:: ”? L’uomo che il mondo del calcio ha trasformato in un masnadiero” “aldel piùuomo di mondo dell’emisfero occidentale, il mai tanto biasimato Aurelio De Laurentiis, l’uomo che il mondo del calcio ha ...

Aurelio De Laurentiis in un passaggio ha anche ammesso la difficoltà nel competere in un contesto estremamente indebitato e senza regole ...'Luciano Spalletti non sarebbe rimasto nemmeno se avesse ricevuto una proposta di venti milioni da parte del Napoli', le parole di Valter De Maggio.Mimmo Carratelli non lesina critiche ad Aurelio De Laurentiis. Il giornalista del Corriere dello Sport, intervistato dai colleghi di Radio Marte durante il programma Marte Sport Live, ha commentato co ...