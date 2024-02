Carnevale | sequestrati 19mila prodotti in vendita

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua senza sosta l’azione repressiva a tutela del mercato dei beni e dei servizi da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, che ha intensificato l’attività di controllo economico del territorio, con lo scopo di contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti, posti inin violazione dei dettami del Codice del Consumo. Nell’ambito dei predetti interventi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno rinvenuto e posto sotto vincolo cautelativo, in un esercizio commerciale di San Valentino Torio, circaarticoli privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze per l’uso, in lingua italiana, previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore. Iposti sotto ...

