Carnevale per famiglie nei musei di Intesa San Paolo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 8 febbraio 2024 – In occasione del, idiSanpropongono a tutte lespeciali iniziative per bambini e ragazzi: laboratori, racconti e percorsi ispirati alle opere delle collezioni permanenti e delle mostre temporanee. In questa occasione sarà possibile visitare per visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso. Sabato 10 febbraio dalle 11:30 alle 13:00 e martedì 13 febbraio dalle 16:30 alle 18:00, le Gallerie d'Italia – Napoli propongono il laboratorio I segreti di Pulcinella in cui i bambini mascherati potranno scoprire la storia di Pulcinella, maschera napoletana della commedia dell’arte, e della sua città attraverso le vedute protagoniste della mostra temporanea Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo. Antichi segreti ...