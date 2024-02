Carnevale | lunedì 12 e martedì 13 cambiano gli orari di Atb e Teb

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Bergamo.12 e13 febbraio, in concomitanza con la sospensione delle lezioni scolastiche per il, le linee ATB circolano cono del sabato senza corse scolastiche – con l’eccezione dalle ore 20 per le funicolari che seguono il regolareo del giorno. Mentre TEB applica l’o feriale non scolastico con un tram ogni 15 minuti.