Carnevale | le maschere della tradizione lombarda

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Protagonista delè la maschera, che in epoche lontane aveva il compito di tenere lontani gli spiriti maligni, trasformandosi via via in uno strumento per far divertire il popolo. Sin dai tempi più remoti, le persone si travestivano durante ilper festeggiare e dimenticarsi per qualche ora il rispetto delle regole sociali e le convenzioni. Questa pratica si è evoluta nel corso dei secoli, dando vita a una grande varietà ditradizionali. Meneghino a Milano, Brighella e Arlecchino a Bergamo, Re Resegone e Regina Grigna nel Lecchese, Tarlisu e Bumbasina a Busto Arsizio, Pampaluga a Lodi sono solo alcune dellecaratteristiche che si possono trovare in Lombardia. Ognuna ha la sua storia, il suo bagaglio di tradizioni e il suo fascino. Ecco alcune tra le più iconiche e rappresentative ...