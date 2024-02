Carnevale è anche gastronomia | da nord a sud tanti dolci sfiziosi per festeggiare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) C’è una sola festa che è ormai divenuta sinonimo di divertimento, spensieratezza e allo stesso tempo fantasia, libertà, voglia di mostrare una parte diversa di se stessi, sotto forma di costumi o abiti tradizionali. È il, che oltre a balli e festeggiamenti, èla festività in cui le tradizioni culinarie regionali si fanno sentire maggiormente, con variazioni sul tema a volte lievi, quasi impercettibili, altre volte davvero profonde ma non per questo meno golose. Ogni regione del nostro Paese, infatti, si appresta ad accendere i fornelli (o il forno…) per friggere (o sfornare) un piatto che rappresenti il proprio cavallo di battaglia. D’altronde, feste, canti e balli allegorici non possono non accompagnarsi a una proposta gastronomica in grado di esaltare le caratteristiche tipiche di ogni regione italiana: tra castagnole, frappe, ...