Carnevale di Foiano | domenica la corsa in maschera CorRe Giocondo

(Di giovedì 8 febbraio 2024)della Chiana (Arezzo), 8 febbraio 2024 – Entra nel clou ildi, il più antico d’Italia, che ha fatto segnare nuovi numeri da record dopo la seconda. Si parte da sabato con le attività collaterali in Galleria Furio del Furia, tra mostre, didattica e musica.la, la gara podistica inper le vie del borgo con centinaia di partecipanti da tutta Italia. E poi al via la terza sfilata dei carri e dellete Tutto pronto dunque per il terzo week end di festa per la 485esima edizione deldidella Chiana che continua a far segnare record di presenze. Il programma prenderà già il via sabato 10 febbraio. Alle 21.50 in Galleria ...