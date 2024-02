“Carnevale Comune – carri in festa” | rinnovato il sodalizio tra Cervino e Santa Maria a Vico

(Di giovedì 8 febbraio 2024). Al via il “in”:iltra i Comuni diper due giornate di festeggiamenti, fissate per domenica 11 e martedì 13 febbraio. Ufficializzato il programma, con l’illustrazione delle iniziative che saranno realizzate separatamente, nella prima data, sui due territori comunali e in condivisone nel secondo e ultimo appuntamento. Nel dettaglio, come annunciato dal sindaco Giuseppe Vinciguerra e dall’assessore allo Spettacolo Rosalinda Razzano, si partirà domenica, 11 febbraio, con una mattinata di, distribuita nelle piazze principali del paese: un carro, con animazione per bambini e personaggi della ...

1' di lettura 08/02/2024 - In vista dell’iniziativa di Carnevale “Una Piazza in Maschera”, in programma per domenica prossima 11 febbraio, il comando della Polizia Locale della Città di San Severino M ...Anche a Mazara come in altri Comuni della provincia si fa la disinfestazione nelle scuole nelle giornate di Carnevale. Classico escamotage per fare fare vacanza. Con una ordinanza il sindaco Salvatore ...Con il giovedì grasso, continua a Rimini il fitto programma delle iniziative per il Carnevale, in tutto il territorio, che terminerà il 13 febbraio con il martedì grasso.