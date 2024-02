Carnevale a Caltagirone | martedì 13 febbraio sfilata per le vie della città e uno spettacolo in maschera

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8, 2024 Su iniziativaDynamic service nelle persone di Lorena La Mendola e Marzia Partito, in collaborazione con il Comune di, con l’Istituto comprensivo “Alessio Narbone” con le sue diverse sedi e classi e con l’Istituto “Cucuzza-Euclide” (Alberghiero, Industriale, Geometra e Agrario),13, dalle 10, con partenza da piazzaRegione (stadio), si svolgerà unainper le vienel segnomagia carnacialesca, con conclusione in piazza Umberto. In piazza Umberto, alle 12,30 circa, è previsto il gran finale con unoa curaMeOSpettacoli di Paolo Li Rosi, che ...