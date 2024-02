Carnevale | 2 5 milioni di turisti e 1 miliardo di giro d' affari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Undi euro. A tanto ammonta ild'del turismo di. Un periodo ormai stabilmente insediatosi tra i "piatti forti" del fuori stagione italiano. A stimarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima. Ottoi visitatori che si sposteranno per le iniziative del periodo tra i quali duee mezzo diche pernotteranno fuori casa, in strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Quota un milione dovrebbe essere toccata daistranieri, attirati dalla possibilità di unire la visione di spettacoli unici e autentici alla visita a città e borghi d'arte. In media, i pernottamenti diitaliani e stranieri attirati dal magnetesaranno ...