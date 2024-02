Carlson | oggi in onda intervista Putin

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 4.28 L'/scoop di Tuckeral presidente russosarà trasmessa: lo ha annunciato lo stesso giornalista americano. In un post sul suo account Instagram,ha detto che l'incontro con il capo del Cremlino, che è già stato registrato, andrà ingiovedì alle 18 (mezzanotte in Italia) sul suo sito webha anticipato che avrebbetoperché "il popolo americano non è informato adeguatamente" sulla guerra in Ucraina e soprattutto sui fondi erogati dagli Usa a Kiev.