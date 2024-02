Carlson intervista Putin | lo Zar piomba sul voto Usa

Kevin Spacey sembra essere tornato per davvero. Il premio Oscar, in ottima forma, è stato protagonista di un' intervista (fittizia) su YouTube con ... (ilgiornaleditalia)

Milano, 6 feb. (askanews) – “Uno dei leader dei repubblicani MAGA” è a Mosca annuncia la Cnn, ma il Cremlino per due giorni di fila non commenta ... (ildenaro)

Il Senato Usa ha bocciato il disegno di legge bipartisan da 120 miliardi (appoggiato da Joe Biden) che tiene insieme la sicurezza del confine e la stretta sui migranti con gli aiuti per Kiev (60 ...Guerra in Ucraina, diversi attacchi russi nella notte a Odessa, una scuola danneggiata. Kiev: abbattuti 11 droni ...L'anchorman di Trump al Cremlino per fare da megafono al presidente russo su guerra e rapporti con Washington Nella Russia di Putin hanno idee chiarissime su come devono lavorare i giornalisti: dare s ...