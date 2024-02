Carlo III ha il cancro | l’antecedente e il cambio di narrazione

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La recente rivelazione della diagnosi diper ReIII del Regno Unito ha scosso il paese, portando alla luce preoccupazioni sul futuro del sovrano e sulle implicazioni per la stabilità della monarchia e del regno – appena cominciato – dell’ex principe. Dopo un intervento chirurgico alla prostata lo scorso 26 gennaio, inizialmente per una condizione diagnosticata come benigna, si è appreso che il re ha ricevuto una diagnosi di, non specificando il sito interessato dalla malattia. Anche il nonno diIII morì per unall’età di 72 anni. La comunicazione della famiglia reale La comunicazione di questa notizia è stata insolitamente trasparente per gli standard della famiglia reale britannica. Sebbene non siano stati forniti molti dettagli sulla gravità della ...