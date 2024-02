Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ha lasciato Londra per Sandringham, naturalmente insieme a Camilla, dove continua la terapia contro il. Dopo l’annuncio di Buckingham Palace sulledidel Re di lunedì 5 febbraio, Sua Maestà ha ricevuto molte visite, una specialissima – quella di Harry – e molti messaggi di pronta guarigione, tra cui quello del Principe Alberto di Monaco., il messaggio toccante di Alberto di Monaco Ree Alberto di Monaco si conoscono fin dalla gioventù e se forse non sono i migliori amici, di certo li lega un rapporto sincero e profondo. Un tempo erano due scapoli d’oro che agli incontri tra teste coronate venivano sempre messi sullo stesso tavolo. Oggi condividono, tra le altre cose, l’interesse per l’ecologia, questione per la quale si sono ritrovati più ...

