Cardiochirurgia Equipe dell’ospedale salva sessantenne

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Primo intervento di chiusura di un difetto del setto interatriale eseguito su una donna over sessanta affetta da sindrome platipnea-ortodeossia (insufficienza respiratoria acuta). Un importante traguardo che pone all’avanguardia l’ospedale di Crema e il reparto di cardiologia che da tempo sta mettendosi all’attenzione per difficili interventi al cuore. "I difetti del setto interatriale – spiega Michele Cacucci, direttore dell’unità operativa di cardiologia – rappresentano una vasta gamma di cardiopatie congenite che comportano un anomalo passaggio di sangue dalla parte sinistra alla parte destra del cuore o viceversa. Questi difetti possono portare a problematiche anche gravi come ictus, ischemie sistemiche, aggravamenti cardiaci e scompensi del muscolo cardiaco. In questo caso siamo intervenuti con successo". La procedura eseguita si è rivelata efficace e priva di complicanze. La ...