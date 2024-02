Carciofi alla giudia o giudea | una vera delizia!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Isono un piatto tipico della cucina romana, davvero delizioso! Il nome stesso li identifica come una ricetta ebraica, perché si narra che fossero cucinate anticamente nel ghetto di Roma, dove si era rifugiata una comunità di ebrei. Da qui si comprende che per prepararli dovremmo disporre di una varietà particolare di questi ortaggi: iromani, detti anche cimaroli o mammole. Non hanno spine né barba interna, sono rotondi e tenerissimi. Di per sé la preparazione non è per nulla complicata, perché si tratta di una frittura piuttosto semplice, ma occorre conoscere la tecnica per tagliarli in modo tale da aprirli a fiore, per così dire. Anche non dovessimo riuscirci al primo colpo, poco importa, il piatto sarà comunque gustoso e appagante e ...