Carceri | ipotesi intesa Albania per risolvere il sovraffollamento

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Abbiamo oggettivamente un incremento di circa 400 detenuti in più ogni mese nelleitaliane” ha dichiarato Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, durante un’audizione in commissione giustizia dove è stata avanzata una soluzione innovativa. “Al costo di 34 euro al giorno per ogni detenuto albanese recluso nelle proprie, il Regno Unito ha L'articolo proviene da Il Difforme.