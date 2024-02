Capodanno cinese a Prato Il 17 e 18 febbraio sfilata del Drago e la danza del Leone

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Buon anno delda. Un ottimo inizio, nel segno dell’integrazione, per la scoppiettante città toscana capitale del tessile, giovane e multietnica, che si prepara ai festeggiamenti delin programma nel mese di(9, 17 e 18). L’evento, ogni anno imperdibile, coinvolge la comunità pratese e quellae attira migliaia di turisti per il colorato corteo e la grande festa in centro storico. Il 9, alle 17, quando a Pechino sarà mezzanotte, il suono della campana al tempio buddista Pu Hua segnerà l’inizio delle celebrazioni a, in attesa del 10, il primo giorno del nuovo anno del. Sabato 17 e domenica 18 ...