Capitali della Cultura unite nel Giorno del Ricordo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ildel, istituito nel 2004 dal Parlamento per conservare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, quest’anno unisce quattro. L’appuntamento del 10 febbraio è introdotto nella provincia orobica dall’iniziativa che si è tenuta l’altra mattina nel Comune di Bergamo: "Il coraggiofrontiera: superare i confini. Da Bergamo-Brescia 2023 a Gorizia-Nova Gorica 2025". Un passaggio di testimone dalle due città lombarde, che sono state Capitale italiana, alle due città di confine che saranno insieme, nel 2025, Capitale europea. "Nel 2023 la nostra associazione ha condiviso con Bergamo e Brescia delle iniziative pensate per valorizzare le ...

Il Giorno del Ricordo unisce quattro Capitali della Cultura, Bergamo e Brescia passano il testimone a Gorizia e Nova Gorica per il 2025. Un dialogo tra studenti e sindaci sottolinea l'importanza dell' ...Il ddl Capitali, dopo il via libera della Camera dei deputati - In questa sezione potete trovare leggi, decreti, informative, circolari, etc. raccolti per voi ...Il disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, approvato nei mesi scorsi dal Senato, concluso l'esame da parte della VI Commissione Finanze della Camera e in stato ...