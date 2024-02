Canti | balli | sfilate e carri allegorici Ogni Paese festeggia a modo suo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il Carnevale è una festa molto conosciuta in tutto il mondo, non solo in Italia. Tra i tanti Paesi in cui vieneto ce ne sono di tutti i tipi, unici nel loro genere e senza dubbio originali. Ad esempio, nella città tedesca di Colonia sul fiume Reno il Carnevale è probabilmente il più romantico di tutti: al giro di "Kölle Alaaf!" centinaia di donne tagliano la cravatta agli uomini chiedendo in cambio un bacio sulla guancia. Solo però il principe, il fante e la vergine, dopo aver ricevuto le chiavi della città, possono dare inizio aimenti che hanno il loro picco nel cosiddetto "lunedì delle rose" in cui una folta sfilata di persone sutipici attraversa Colonia lanciando rose e dolci alla gente. Spostandoci più a sud nei Paesi Baschi, regione della Spagna, e più precisamente a Mundaka, si svolge l’antico Carnevale ...