Cancellare oggetti o persone da una foto

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I programmi diritocco sono davvero molto utili per rimuovere un oggetto o una persona da una. Non tutti però sanno come fare, preferendo affidarsi a siti o ad app automatiche, in grado di rimuovere automaticamente leo gliindesiderati da uno scatto. Non solo grazie ad alcuni programmi gratuiti per PC (senza quindi dover imparare Photoshop), ma ci sono anche semplici app e siti web automatici con cui si possono facilmente rimuovereda una. LEGGI ANCHE: App per toglieredallein modo semplice 1) GIMP Il miglior programma per rimuoveredalleè senza ombra di dubbio GIMP, disponibile gratuitamente e ...