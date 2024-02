Cancellare metadati delle email dei dipendenti entro 7 giorni | le regole del Garante delle privacy

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I datori di lavoro non potranno conservare imail aziendali, come giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione, per più di 7. A fissare le scadenze a tutela delladeiè ilper la protezione dei dati personali che ha fissato le nuoveper le aziende sulla gestione della posta elettronica tramite programmi anche in modalità cloud. Il documento Le disposizioni sono state stabilite dall’Autorità nel documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei” destinato ai datori di lavoro pubblici e privati, pubblicato il 21 dicembre scorso, ma reso noto nella newsletter del 6 febbraio. Il ...