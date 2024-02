Can Yaman | drastica perdita di peso | 10 chili in 30 giorni | ecco che succede

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Canalle prese con la dieta per la parte di Sandokan.quantiha perso il divo turco e come ha fatto a farlo così velocemente.

Can Yaman raggiunge nuovi obiettivi : l’attore e modello si prepara a vivere una nuova avventura Can Yaman è pronto ad abbracciare nuove avventure e ... (gossipitalia.news)

In una Palermo in festa con i fan in delirio, “Tv Sorrisi e Canzoni” si è intrufolato sul set di […] (perizona)

Diletta Leotta si sposa con Loris Karius : mentre si diffondo i dettagli delle nozze della conduttrice, viene a galla il motivo per il quale non ha ... (sportnews.eu)

Can Yaman posta un selfie scattato allo specchio con il quale mostra la nuova forma fisica raggiunta per prepararsi al ruolo di Sandokan : “Ho perso ... (fanpage)

Can Yaman è di nuovo sotto l’attenzione pubblico, soprattutto da parte del pubblico italiano. In attesa di vederlo tornare sul piccolo schermo con ... (velvetgossip)

Can Yaman alle prese con la dieta per la parte di Sandokan. Ecco quanti chili ha perso il divo turco e come ha fatto a farlo così velocemente.«Non c’è da preoccuparsi però: nonostante sia esausto, sono perfettamente sano, ringiovanito, disintossicato e leggero» ha scritto su Instagram. E si dichiara entusiasta per il nuovo ruolo ...Balaban, interpretato da Can Yamn, è un soldato dell'esercito dei giannizzeri, composto da schiavi europei convertiti all'Islam, presta servizio come ufficiale dell'intelligence ottomana. L'esercito o ...